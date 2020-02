Los precios del oro retrocedían el miércoles ante la disminución de nuevos casos de coronavirus y el mayor apetito por activos de riesgo, aunque la incertidumbre sobre el impacto económico del brote mantenía apuntalado al lingote.

A las 0818 GMT, el oro al contado declinaba un 0.2% a US$ 1,564.15 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,567.50 la onza.

En China continental, se confirmaron al martes 2,015 casos nuevos del virus, el incremento diario más bajo desde el 30 de enero. El principal asesor médico de China sobre el brote dijo pronosticó que la epidemia alcanzaría su punto álgido este mes y que podría terminar en abril.

El dólar se mantenía cerca de máximos de cuatro meses luego de haber captado gran parte del interés por activos de refugio. Los temores vinculados al coronavirus coincidieron con cifras recientes que dieron cuenta de la fortaleza de la economía estadounidense.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo al Congreso de su país el martes que la economía local está en un buen lugar, pero destacó la amenaza potencial por el coronavirus y las preocupaciones sobre la salud de la economía en el largo plazo.

El paladio cedía un 0.5% a US$ 2,329.34 la onza, la plata bajaba un 0.6% a US$ 17.53 la onza, y el platino perdía un 0.4% a US$ 964.80 la onza.