Los precios del oro caían este lunes hasta 1% porque los inversores optaban por activos más seguros, como el dólar y los bonos estadounidenses, luego de la abrupta decisión de Turquía de reemplazar al jefe de su banco central, criticándolo por provocar incertidumbre financiera con una política monetaria muy estricta.

El oro al contado perdía 0.7% a US$ 1,732.37 la onza a las 10:15 GMT, después de haber bajado hasta 1% más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.7% a US$ 1,729.60 la onza.

“Esta mañana cuando la lira turca cayó un poco, podríamos haber visto al oro beneficiarse ligeramente del dólar y el yen japonés, pero eso claramente no ocurrió”, dijo Michael McCarthy, estratega jefe de mercados de CMC Markets.

“El dólar más fuerte parece ser el factor preponderante en el mercado del oro en este momento, con el movimiento de las monedas (...) parece que el dólar y el yen seguirán siendo los activos favoritos”, añadió.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, reemplazó al jefe de su banco central el sábado, un funcionario que se opone a las políticas monetarias ajustadas, en una decisión que generó preocupación por el impacto en otros mercados financieros y dio apoyo al dólar como divisa de refugio.

El dólar, que se cotiza en dólares, también ha perdido flujos de dinero que van hacia el yen y a los bonos.

El metal amarillo podría perforar su punto de resistencia técnica de US$ 1,716 por onza, un umbral que podría desatar una caída al rango de entre US$ 1,669 y US$ 1,691 por onza, dijo a Reuters el analista Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía 2.8% a US$ 2,565.74 la onza; el platino cedía 3% a US$ 25.46 la onza; y el platino bajaba 2.3% a US$ 1,168.77 la onza