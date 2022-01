Los precios del oro ampliaban sus pérdidas a un mínimo de más de una semana el jueves, mientras el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro subían después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refirió a una subida de las tasas de interés en marzo.

A las 10:24 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,815.07 por onza, después de haber perdido casi un 1.6% en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0.8% a US$ 1,815.60.

“La reacción fue normal en el sentido de que el presidente Powell destacó la fortaleza de la economía y la determinación de luchar contra la inflación”, dijo Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

El miércoles, Powell adoptó un tono estricto y apuntó a una subida de tasas en marzo, lo que hizo que el rendimiento de las notas referenciales a 10 años tocara máximos de una semana, mientras que el dólar tocó su nivel más elevado en más de un mes.

El aumento de los retornos de la deuda y las alzas de tasas reducen el atractivo de los lingotes, al subir el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

El metal dorado se ha beneficiado en los últimos días de la debilidad de los mercados bursátiles, apuntalando su condición de refugio, pero tras los comentarios de la Fed, tanto el oro como las acciones bajaron, lo que significa que las perspectivas económicas presentadas por la Fed son mucho más importantes para el mercado del oro, añadió Fritsch.

El precio del lingote ha perdido cerca de un 2.5% desde que el martes alcanzó su máximo en 10 semanas.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.8% a US$ 23,30 la onza; el platino subía un 0.1% a US$ 1,031.84; y el paladio ganaba un 1.4% a US$ 2,361.95.

Con información de Reuters

