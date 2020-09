Los precios del petróleo se mantendrán este año cerca de sus niveles actuales, ya que el aumento de los casos de coronavirus amenaza con desacelerar el ritmo de recuperación de la demanda y contrarrestar los recortes al bombeo de los principales productores, mostró un sondeo de Reuters.

La consulta a 40 analistas y economistas pronosticó que el Brent promediará US$ 42.48 el barril en el 2020. La cifra se compara con el promedio de US$ 42.54 este año y con la previsión de US$ 42.75 que se emitió el mes pasado.

Para el 2021, la previsión es que el Brent promedie US$ 50.41.

La perspectiva del precio del crudo estadounidense en el 2020 es de US$ 38.70 por barril frente a los US$ 38.82 pronosticados en agosto. El promedio del WTI este año ha sido US$ 38.20.

“Mientras no haya una vacuna que funcione, el principal riesgo para los precios del petróleo es una demanda menor a la esperada”, dijo Hans van Cleef , economista senior de energía de ABN Amro.

La demanda global se contraería en 8 millones a 9.8 millones de bpd (barriles por día) este año, previsión algo menos sombría que el consenso de 8 millones a 10 millones de bpd el mes pasado.