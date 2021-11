Los precios del petróleo se mantendrán elevados hasta el próximo año con el control estricto de la OPEP+ sobre el suministro, pese a las medidas estratégicas liderados por Estados Unidos, mostró un sondeo de Reuters, pero las perspectivas podrían ser afectadas por un resurgimiento del COVID-19.

Una encuesta a 39 economistas y analistas, iniciada antes de la llegada a los titulares de la variante ómicron, prevé que el Brent promediará US$ 71.25 el barril en el 2021, frente al consenso de US$ 70.89 de octubre y el promedio de US$ 70.57 de este año.

La perspectiva para el referencial del Mar del Norte para el 2022 se elevó a US$ 75.33 desde US$ 74.04, la proyección más alta de este año para el contrato.

La expectativa para el West Texas Intermediate (WTI) es de un promedio de US$ 68.52 y US$ 73.31 por barril en el 2021 y 2022 respectivamente, frente al consenso previo de US$ 68.62 y US$ 71.21.