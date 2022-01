Los precios del cobre subían el miércoles, ya que los inversores apuestan a que la Reserva Federal no incrementarán las tasas de interés con demasiada rapidez, permitiendo que el avance económico y la demanda de metales sigan aumentando.

A las 11:15 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.3% a US$ 9,929 la tonelada, tras avanzar un 0.8% en la víspera.

Se espera que la Fed comunique el miércoles sus planes de subir las tasas en marzo, centrándose en la lucha contra la inflación.

“El estado de ánimo en los mercados ha cambiado durante la noche y creo que se debe a que la mayoría de los operadores del mercado cree que la Fed actuará esta tarde, pero no en exceso”, dijo Daniel Briesemann, analista del Commerzbank en Fráncfort.

“Si la Fed actúa de forma moderada, la economía seguirá recuperándose desde su mínimo por el COVID en 2020, y esto apoya la demanda de metales en general”, agregó.

El ánimo optimista impulsaba al alza a las bolsas, mientras que el crudo volvía a subir hacia los recientes máximos de siete años por la tensión entre Rusia y Ucrania.

El aluminio en la LME bajaba un 0.3% a US$ 3,083 la tonelada, tras mejorar un 2.1% el martes por el temor a que la tensión entre Rusia y Ucrania afecte a la oferta.

El zinc en la LME avanzaba un 1% a US$ 3,606.50 la tonelada; el plomo mejoraba un 0.1% a US$ 2,336; el níquel subía un 1.2% a US$ 22,610; y el estaño trepaba un 2% a US$ 42,150.

Con información de Reuters

