Los precios del cobre subieron el miércoles en Londres, ayudados por una disminución de las preocupaciones sobre el sector bancario, si bien un dólar más fuerte limitó las ganancias para los metales básicos.

Los precios de los metales se recuperaron en los últimos días gracias a un mayor apetito por los activos de riesgo y a la disminución de los problemas del sector bancario, que mejoraron la confianza del mercado.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0.2% a US$ 8,992.50 la tonelada a las 1557 GMT.

Las acciones globales subían el miércoles. El aumento de los precios de los metales se vio limitado por un dólar más fuerte, lo que hace que los insumos negociados en dólares sean más costosos para los compradores con otras monedas.

Se espera que la demanda de China, el mayor consumidor de cobre del mundo, comience a recuperarse en el segundo trimestre de 2023, y esto debería respaldar los precios, dijo la analista Sudakshina Unnikrishnan de Standard Chartered Bank.

“Pero la evolución del panorama macro, los movimientos del dólar y el apetito por el riesgo serán clave para impulsar los movimientos de precios y establecer la confianza”, agregó Unnikrishnan.

La actividad de las fábricas chinas creció probablemente a un ritmo más lento en marzo, mostró el miércoles un sondeo de Reuters, lo que sugiere que la recuperación económica es desigual ante la debilidad de la demanda mundial y la caída del sector inmobiliario.

Los precios del níquel a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres cayeron un 1.4%, a US$ 23,750, tras alcanzar un máximo de tres semanas gracias a la cobertura de posiciones cortas y a la escasez de existencias en la sesión anterior.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME bajó un 0.3% a US$ 2,383.5 la tonelada, el zinc sumó un 0.8% a US$ 2,423, el estaño ganó un 0.3% a US$ 25,845 y el plomo operaba estable a US$ 2,133.5.

