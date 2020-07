El cobre cotizaba cerca de máximos de dos años este miércoles por el debilitamiento del dólar ante la expectativa de que la Reserva Federal aplique más medidas de estímulo, aunque datos del sector fabril en China sembraron dudas sobre la posibilidad de una rápida recuperación económica.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.1% a US$ 6,491.50 por tonelada a las 1115 GMT. El metal tocó un máximo de 25 meses a US$ 6,633 el 13 de julio.

“El dólar ha estado muy débil recientemente y eso ha dado mucho respaldo a las materias primas, incluido el cobre”, dijo Eugen Weinberg, jefe de investigación de materias primas en Commerzbank.

Weinberg agregó que los metales se habían recuperado por completo del desplome que sufrieron a comienzos de año, pero que el optimismo sobre la recuperación económica global ya estaba contenido en la cotización.

Un dólar más débil vuelve a las materias primas que cotizan en el billete verde más económicas para las compañías no estadounidenses, una relación utilizada por fondos para generar señales de compra y venta.

Los inversores están buscando pistas sobre cómo el banco central de Estados Unidos abordará el aumento de casos de coronavirus en el país, pero los mercados ya están considerando una política monetaria más expansiva, lo que brindaría más respaldo a los metales.

La actividad fabril de China, el mayor consumidor mundial de metales, creció por quinto mes en julio pero a un ritmo menor, debido a que inundaciones frenaron la manufactura y un aumento de casos de coronavirus a nivel global amenaza con socavar la recuperación gradual de la economía local.

Entre otros metales básicos, el aluminio perdía un 0.2% a US$ 1,721 la tonelada, el zinc ganaba un 1.5% a US$ 2,280, el plomo bajaba un 0.2% a US$ 1,857, el estaño sumaba un 0.7% a US$ 1,811 y el níquel subía un 0.6% a US$ 13,740.