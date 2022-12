Los precios del cobre bajaban el viernes debido al temor a que la recesión mundial y el aumento de los casos de COVID-19 en China depriman el crecimiento económico y la demanda de metales.

A las 11:30 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.3% a US$ 8,272 la tonelada, tras tocar el lunes su máximo en más de cinco meses a US$ 8,600. En lo que va de semana, acumula un declive del 3.4%.

“Los problemas de China con el COVID-19 siguen siendo un viento en contra para los precios de los metales industriales”, dijo Edward Gardner, de Capital Economics.

“Aunque hemos visto aliviarse las restricciones, nuestro equipo económico en China está señalando que las perspectivas a corto plazo para la actividad de China son bastante sombrías”, agregó.

China, el principal mercado mundial de metales, estableció el viernes planes urgentes para proteger a las comunidades rurales del COVID-19, mientras millones de habitantes de las ciudades planeaban vacaciones por primera vez en años.

El contrato del cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 1.14%, a 65,260 yuanes (US$ 9,370.24) la tonelada.

La Reserva Federal estadounidense y otros grandes bancos centrales subieron las tasas de interés oficiales esta semana e indicaron que es probable que haya más subidas, avivando el temor a una desaceleración mundial.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 1.1% a US$ 2,411 la tonelada, el níquel ganaba un 1% a US$ 28,595, el plomo sumaba un 0.5% a US$ 2,163, el zinc cedía un 2.1% a US$ 3,092.50, y el estaño restaba un 0.7% a US$ 23,435.

Con información de Reuters