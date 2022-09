Los precios del cobre bajaban el martes, ya que el aumento de los inventarios en los almacenes autorizados de la Bolsa de Metales de Londres (LME) y la firmeza del dólar pesaban en el ánimo antes de la decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos que se adoptará esta semana.

A las 09:50 GMT, el cobre de referencia en la LME bajaba un 0.3%, a US$ 7,732 la tonelada. Los precios de este metal, muy utilizado en los sectores de la energía y la construcción, han caído cerca de un 30% desde que tocaron un récord de US$ 10,845 en marzo.

“Los inventarios del cobre suben por segundo día, podría ser una tendencia”, dijo un operador, añadiendo que el alza del dólar había provocado algunas ventas de fondos.

Las existencias de cobre en la LME han subido en más de 5,000 toneladas en los últimos dos días, hasta las 107,150. Las órdenes de compra canceladas -metal destinado a la entrega-, que representan el 11% del total, han descendido de forma significativa desde el 50% de finales de agosto.

La disminución de la preocupación por la disponibilidad del cobre en el mercado de la LME ha hecho que la prima del cobre al contado sobre el contrato a tres meses vuelva a caer a unos US$ 55 la tonelada, desde los US$ 125 de la semana pasada, su máximo desde noviembre del año pasado.

Frente a una cesta de seis destacadas monedas, el dólar operaba firme en torno a máximos de dos décadas, debido a las expectativas de una nueva y agresiva subida de las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

Un billete verde más elevado hace que las materias primas cotizadas en dólares sean más caras para los tenedores de otras divisas, lo que podría reducir la demanda. Esta es una relación que los fondos utilizan para generar señales de compra y venta mediante modelos numéricos.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.2%, a US$ 2,247 la tonelada; el zinc ganaba un 1.4%, a US$ 3,184; el plomo sumaba un 0.3%, a US$ 1,889; el estaño cedía un 1.7%, a US$ 20,585; y el níquel variaba poco, a US$ 24,590.

Con información de Reuters