Los precios de materias primas están en camino de su mayor aumento en más de un siglo, mientras que los activos de renta fija experimentaron la racha más prolongada de salidas desde el sector financiero, ya que la guerra en Ucrania exacerba las presiones inflacionarias tras el fin del confinamiento por el coronavirus, advirtió el Bank of America (BofA).

“Los precios de las materias primas van encaminados al mejor año desde 1915″, dijeron en una nota semanal analistas del banco de inversión, mencionando una serie de factores, como la pandemia, los cierres, los disturbios civiles, la guerra, el exceso de estímulo monetario y fiscal y cadenas de suministro rezagadas que dieron resultado a una inflación “épica”.

Del mismo modo, el banco dijo que los bonos de gobiernos estaban en su peor año desde 1949 y “los rendimientos negativos de la deuda están desapareciendo silenciosamente” del mercado, a medida que los bancos centrales se embarcan en un ciclo de ajuste monetario y elevan las tasas de interés para controlar la inflación.

Según los datos de EPFR, BofA dijo que los flujos semanales de capital a fondos registraron US$ 13,200 millones en efectivo, US$ 2,100 millones en oro, US$ 200 millones en bonos y 1,900 millones en acciones.

En flujos notables, los bonos experimentaron 11 semanas consecutivas de éxodos, la mayor racha desde el cuarto trimestre del 2008.

El indicador sobre desempeño de activos a futuro de BofA, una señal del mercado que sugiere cuándo comprar o vender activos de riesgo en función de una combinación de precios de los valores, pasó al territorio de recomendación de compra por primera vez desde marzo del 2020.

El análisis de BoFA muestra que las acciones globales han subido un 8% en las 12 semanas posteriores al aviso de compra.