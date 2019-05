Precios del cobre caen por aumento de tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Los precios del cobre caían este jueves a un mínimo de casi cinco meses, después de que un diplomático chino elevó la retórica sobre el conflicto comercial con Estados Unidos, algo que pudo contribuir a un descenso de la demanda de metales.

El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Zhang Hanhui, dijo este jueves que la provocación de disputas comerciales equivale a un "terrorismo económico flagrante", en medio de una amarga guerra comercial con Estados Unidos que no muestra señales de llegar a su fin.

El prolongado conflicto podría afectar a la demanda de cobre de China, responsable de casi la mitad del consumo global, estimado en unas 24 millones de toneladas este año.

A las 1000 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.6%, a US$ 5,846 la tonelada, su nivel más bajo desde el 4 de enero.

Por otra parte, los precios del estaño en la LME tocaron su cota más reducida desde noviembre, a US$ 18,630 por tonelada, pero rebotaron más tarde y operaban con un alza del 0.3%, a US$ 18,775.

Se conoció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está solicitando fondos federales para impulsar la producción a nivel doméstico de minerales de tierras raras y reducir la dependencia de China, en medio de reportes de medios que indicaron que Beijing está dispuesto a usar estas materias primas para contraatacar a Washington.

En tanto, los trabajadores de tres sindicatos de la mina Chuquicamata de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, rechazaron el miércoles la oferta final para un nuevo contrato colectivo y aprobaron ir a huelga.

En otros metales básicos, el aluminio caía un 0.2% a US$ 1,791 por tonelada, su mínimo de una semana; el zinc operaba estable a US$ 2,543, el plomo cedía un 1.2% a US$ 1,812.50 y el níquel perdía un 0.3% a US$ 12,015, su tercera sesión consecutiva a la baja.