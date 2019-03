Precio del oro cae por fortaleza del dólar y acciones

El oro caía el lunes luego de que en la sesión previa superó el nivel de US$1,300 la onza, ante el repunte de los mercados de acciones y la apreciación del dólar cerca de máximos de tres meses, lo que minaba el interés por el lingote.

A las 11:17 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,295.85 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,296.20 por onza.

"Es solo una contrarreacción a la subida del viernes tras el reporte de empleo; desde entonces hemos tenido una recuperación decente en las bolsas y eso quitó la emoción inicial", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Según Hansen, el oro era presionado por tomas de ganancias que impedían que los precios pudieran sostener un alza por sobre los US$1,300.

Las bolsas mundiales operaban al alza por reportes de posibles estímulos económicos en China tras su peor desempeño semanal en lo que va de año. El índice dólar se acercaba al máximo de tres meses que alcanzó la semana pasada, lo que encarecía al lingote para los tenedores de otras divisas.

No obstante, el impulso general para el lingote es positivo, afirmaron analistas. El metal ha ganado cerca de un 12% desde los mínimos de un año y medio a los que cayó en agosto.

El paladio ganaba un 0.2% a US$ 1,516.90 la onza, mientras que la plata cotizaba plana a US$ 15.31 por onza. El platino cedía un 0.6% a US$ 810.13 la onza.