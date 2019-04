Precio del oro anota máximo de una semana ante descenso del dólar

Los precios del oro subían el lunes y tocaron máximos de más de una semana, ante un retroceso del dólar y mientras los mercados bursátiles frenaban sus avances, lo que aumentaba el interés por el lingote.

A las 1140 GMT, el oro al contado ganaba un 0.47% a US$ 1,297.51 la onza luego de subir previamente a US$ 1,297.86, su nivel más fuerte desde el 29 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos ascendían un 0.4% a US$ 1,300.8 por onza.

Los precios del lingote eran apoyados por una baja del índice dólar, que abarataba al metal para los tenedores de otras divisas, y por la pausa en la escalada en las bolsas que había restringido las ganancias del oro.

Datos publicados el viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en marzo desde mínimos de 17 meses, pero una moderación en el aumento de los salarios apoyaría la decisión de la Reserva Federal de suspender las alzas de tasas de interés este año.

En tanto, China aumentó sus reservas de oro en un 0.6% a 60.62 millones de onzas para fines de marzo, según datos oficiales.

Entre otros metales preciosos, el platino sumaba un 1.7% a US$ 910.08 por onza; el paladio subía un 0.3% a US$ 1,374.63 la onza; y la plata ganaba un 0.3% a US$ 15.12 por onza.