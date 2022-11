El oro subía el miércoles, al tiempo que la noticia de que un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán también impulsaba el atractivo del metal como refugio seguro.

El oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,783.59 por onza a las 10:08 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,786.90.

La Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos dijo que estaba al tanto de un incidente en el Golfo de Omán que involucraba a un buque comercial.

El dólar bajaba un 0.4%, lo que abarataba al oro para los compradores con otras monedas.

El lingote alcanzó el martes su nivel más alto desde el 15 de agosto, tras conocerse que un misil ruso mató a dos personas en Polonia. Cedió algunas ganancias después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el arma podría no haber sido disparada desde Rusia.

Datos del martes mostraron que los precios de producción de Estados Unidos subieron menos de lo esperado en octubre, lo que aumenta las esperanzas de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda desacelerar las subidas de tasas en el futuro.

Aunque el oro se considera una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y financiera, el aumento de las tasas de interés reduce el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2.1%, a US$ 21,9909 por onza, el platino ganaba un 0.6%, a US$ 1,020.79, mientras que el paladio cotizaba con pocos cambios a US$ 2,097.21.

Con información de Reuters