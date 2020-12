El precio del oro subía un 1% el martes, rebotando desde el mínimo de cinco meses tocado registrado en la víspera, ante la debilidad del dólar y un aumento de casos de coronavirus que ensombrecían parte del optimismo sobre una rápida recuperación económica gracias a las vacunas.

A las 10:34 (GMT), el oro al contado mejoraba un 1.1%, a US$1,796.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1%, a US$1,800.20.

El metal dorado sufrió su peor caída mensual en cuatro años el lunes, retrocediendo hasta los US$ 1,764.29, su cota más reducida desde el 2 de julio, ya que los inversores optaron por activos más riesgosos como las acciones.

“El oro parece estar encontrando fuerza de un dólar cansado y comentarios dispares del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin”, dijo Lukman Otunuga, de FXTM.

“La preocupación por el aumento de casos del coronavirus está contribuyendo también al alza del metal, pese al creciente optimismo en torno al desarrollo de vacunas”, agregó.

El dólar caía presionado por expectativas de más estímulo económico en Estados Unidos, abaratando el oro para los inversores con otras monedas.

Asimismo, la atención se centraba en el testimonio que ofrecerá Powell ante la Comisión Bancaria del Senado más tarde en el día.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 2.3%, a US$ 23.13 la onza; el platino mejoraba un 1.5%, a US$ 979,32; y el paladio avanzaba un 1.3%, a US$ 2.403,93.