El precio del oro superaba el nivel de US$ 1,700 por onza gracias al retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal reduzca su ritmo de endurecimiento monetario.

El oro al contado subía un 0.48% a US$ 1,708 por onza a las 10:06 GMT, tras haber tocado su máximo desde el 13 de setiembre a US$ 1,710.49 al principio de la sesión.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.95% a US$ 1,718.10.

“Las malas noticias son buenas para el oro ahora. Básicamente, si recibimos peores datos económicos de Estados Unidos, entonces el mercado creerá que estamos más cerca de un pico en las tasas”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

“El oro aún no está fuera de peligro, pero al menos hemos visto un rebote muy fuerte. El primer movimiento ha sido impulsado por la cobertura de posiciones cortas”, añadió.

El oro comenzó el trimestre con una nota sólida, registrando el lunes su mayor ganancia porcentual diaria desde marzo, ya que la desaceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos aumentó las esperanzas de que la Fed podría ser menos agresiva en el futuro.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron un mínimo de casi dos semanas, mientras que el índice dólar ampliaba su descenso, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

“Los inversores han comenzado a valorar una Fed menos agresiva y las expectativas revisadas se reflejan en una mayor demanda de bonos del Tesoro, menores rendimientos y el correspondiente debilitamiento del dólar”, sostuvo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades, en una nota.

La Fed ha subido las tasas de forma agresiva desde marzo y los funcionarios del banco central estadounidense han señalado que se necesitan más subidas de tipos para controlar la inflación.

La atención se centra ahora en los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicarán el viernes y que podrían ofrecer más claridad sobre el endurecimiento de la política monetaria de la Fed.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.3% a US$ 20.87 por onza, tras haber alcanzado su máximo desde el 29 de junio. El platino ganaba un 0.64% a US$ 914.65 la onza y el paladio sumaba un 2.54% a US$ 2,285.30.

