El precio del oro subía el martes debido al debilitamiento del dólar, aunque las apuestas de una nueva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pesaba sobre el atractivo del metal -que no devenga intereses- y limitaba sus ganancias.

A las 08:44 GMT, el oro al contado avanzaba un 0.2% a US$ 1,653.90 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,658.60.

“Cualquier ganancia (en el oro) es temporal, hasta que el mercado descuente que la Fed va a ralentizar su ritmo de endurecimiento”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Aunque un dólar más débil ayudaba al oro, se espera que el precio del lingote alcance los US$ 1,600 a fines de año, en medio de una elevada inflación en Estados Unidos y mientras la Fed sigue persiguiendo un agresivo endurecimiento de su política monetaria, dijo Staunovo.

El índice dólar tocaba un mínimo de una semana y media, mientras que la libra esterlina se disparaba tras el drástico giro del Reino Unido en el plan de reducción de impuestos que sacudió a los mercados mundiales.

El precio del oro ha caído casi un 10% en lo que va de año, ya que las alzas de tasas en Estados Unidos han impulsado el rendimiento de los bonos y el dólar, al tiempo que han aumentado el costo de oportunidad de tener el metal dorado, considerado una cobertura contra la inflación.

Asimismo, se espera otra subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos el mes que viene, tras unos datos al rojo vivo de la inflación en septiembre.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.3% a US$ 18.73 la onza; el platino ganaba un 0.1% a US$ 916.38; y el paladio mejoraba un 0.9% a US$ 2,017.84.

Con información de Reuters