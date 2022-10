El precio del oro subía el miércoles ayudado por un ligero retroceso del dólar, mientras los inversores esperan las minutas de la reunión de política monetaria de setiembre de la Reserva Federal de Estados Unidos y los datos de inflación para obtener pistas sobre la senda de alzas de tasas de interés.

A las 09:08 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,668.40 por onza, tras caer durante cinco sesiones consecutivas. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.6% a US$ 1,675.50.

El dólar restaba un 0.1% frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

“Hay algunos que compran oro porque ven que el dólar se está desacelerando ligeramente. Sin embargo, el mercado está ahora en un estado de espera antes de las minutas de la Fed y del informe de inflación”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo de Kinesis Money.

“Los datos de la inflación son muy cruciales porque es lo primero que observa la Fed para decidir los próximos pasos de la política monetaria”, agregó.

Las minutas de la última reunión de la Fed se publicarán a las 18:00 GMT y el jueves se conocerán los datos del Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos, que se espera que se mantengan obstinadamente altos.

El banco central estadounidense ha subido las tasas de forma agresiva desde marzo para frenar la inflación galopante, lo que también ha pesado en el atractivo del oro, ya que los tipos más altos aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.1% a US$ 19.18 la onza; el platino subía un 0.7% a US$ 891.64; y el paladio avanzaba un 0.6% a US$ 2,153.55.

Con información de Reuters