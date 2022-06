El precio del oro subía el jueves, impulsado por el declive del dólar, mientras los inversores esperan el próximo informe de empleo de Estados Unidos.

A las 1052 GMT, el oro al contado ganaba un 0.5%, a US$ 1,855.60 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.6%, US$ 1,859.10.

El índice dólar bajaba un 0.3%, alejándose de los máximos de una semana tocados el miércoles.

Pese a que las tasas de interés reales están a punto de subir, el precio del oro se mantiene, apoyado por la incertidumbre económica provocada por la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria, dijo Kunal Shah, jefe de análisis de Nirmal Bang Commodities.

“El punto clave aquí es que no hemos visto antes tal magnitud de endurecimiento monetario”, señaló.

Los inversores están ahora pendientes de los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán el jueves y de las cifras de las nóminas del viernes, que podrían dar más pistas sobre la trayectoria de alzas de tasas de la Reserva Federal.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.1%, a US$ 22.05 la onza; el platino ganaba un 1.1%, a US$ 1,007.75; y el paladio avanzaba un 0.7%, a US$ 2,011.65.

Los mercados londinenses están cerrados por la celebración del Jubileo del Platino de la reina Isabel.

