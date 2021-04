Los precios del oro subían el miércoles, apoyados por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el descenso de las bolsas mundiales, mientras que un aumento de los casos de coronavirus reavivó los temores sobre la economía mundial.

A las 13:54 GMT, el oro al contado sumaba un 1% a US$ 1,794.56 la onza. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.5% a US$ 1,788 por onza.

Los precios están aumentando frente al declive de los rendimientos de los bonos, reduciendo el costo de oportunidad de tener oro, dijo el analista de Quantitative Commodity Research, Peter Fertig. Agregó que también hubo algunas compras de refugio inspiradas por mercados de valores más débiles.

El retorno del bono gubernamental estadounidense a 10 años cotizaba por debajo de 1.6%, elevando el atractivo de los lingotes, que no pagan intereses.

Las bolsas mundiales se mostraban contenidas después del declive fuera del horario de operaciones de Netflix, mientras que el aumento de las infecciones por COVID-19 en Asia hizo que el crudo bajara.

Sin embargo, limitando el avance del oro, el dólar estadounidense se fortalecía frente a sus rivales, subiendo desde un mínimo de siete semanas al que cayó el martes.

Los participantes del mercado esperan la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves para tener mayor claridad sobre los planes de estímulo para el bloque. La próxima semana está prevista una reunión de política de la Reserva Federal.

La plata ganaba un 0.9% a US$ 26.09 la onza. El paladio subía un 1.1% a US$ 2,791.19 por onza, mientras que el platino sumaba un 0.4% a US$ 1,191.55 la onza.