El precio del oro bajaba el miércoles, mientras el dólar subía tras los últimos comentarios de las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, opuestos a las perspectivas de recortes de las tasas de interés este año.

A las 10:27 GMT, el oro al contado cedía un 0.1% a US$ 1,987.29 la onza, cerca del mínimo de dos semanas alcanzado el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,989.70.

El índice dólar tocaba máximos de seis semanas. El oro compite con el dólar como depósito seguro de valor y las alzas de la divisa hacen que los lingotes resulten menos atractivos para los compradores extranjeros.

“Parece que algunos participantes en el mercado siguen anticipando otra subida de tasas por parte de la Fed”, lo que presiona al oro, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

En la víspera, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sostuvo que era prematuro estar discutiendo recortes de tasas, mientras que su homólogo en Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que la entidad tendrá que mantenerse “superfuerte” en la lucha contra la inflación, incluso aunque la tasa de desempleo comience a subir a fines de año.

Las tasas elevadas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.2% a US$ 23.69 la onza, el platino ganaba un 1.6% a US$ 1,073.83 , y el paladio operaba estable a US$ 1,501.86.

Con información de Reuters

