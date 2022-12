Los precios del oro se disponían a cerrar su mejor trimestre desde junio de 2020 gracias a las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal ralentizará sus alzas de tasas de interés después de que su acelerado ciclo de subidas mantuviera bajo control las ganancias del lingote.

En lo que va de 2022, el metal dorado acumula un declive de apenas el 0.7% y ha mejorado casi US$ 200 desde el mínimo de más de dos años alcanzado en setiembre.

En la última jornada bursátil del año, el oro al contado operaba estable a US$ 1,816.05 la onza a las 10:46 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3% a US$ 1,821.30.

Según Vandana Bharti, de SMC Global Securities, se espera que el oro se mantenga en una banda de fluctuación debido a la escasa participación del mercado, y los precios podrían seguir subiendo una vez que supere la resistencia de US$ 1,840.

Sin embargo, los analistas señalaron que sería difícil extraer demasiadas conclusiones de los movimientos intradía, dado que muchos operadores se han tomado vacaciones por el fin de año.

“Durante la mayor parte del año, el oro estuvo bajo la presión de una Fed agresiva. Pero a finales de año se recuperó un poco y recibió un balón de oxígeno gracias a las expectativas de que la Fed podría ralentizarse”, dijo Ilya Spivak, responsable de macroeconomía mundial de Tastytlive.

La demanda de oro, un activo que no devenga intereses, se ha visto afectada por la subida de las tasas desde marzo, cuando los precios alcanzaron un nivel casi récord de más de US$ 2,000 la onza.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.1% a US$ 23.90 la onza, el platino sumaba un 0.2% a US$ 1,056.93 y el paladio caía un 1.2% a US$ 1,792.85.

Con información de Reuters