El oro bajaba el viernes y se encaminaba a su mayor caída semanal desde mediados de noviembre, ya que varios bancos centrales señalaron esta semana que son necesarias más subidas de tasas para frenar las presiones inflacionarias.

El oro al contado cedía un 0.1% a US$ 1,775.50 por onza, a las 09:40 GMT. En la semana acumula un descenso de cerca de un 1%, tras haber tocado mínimos de una semana en la víspera.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,789.00.

Según Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets, los precios del oro han reaccionado a la fuerte subida de los rendimientos de los bonos en Europa como consecuencia de los mensajes de línea dura del Banco Central Europeo.

El Banco Central Europeo subió el jueves medio punto porcentual sus tasas de interés oficiales e indicó que era probable que se produjeran más alzas, una medida similar a las adoptadas por la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra.

El miércoles, la Fed subió las tasas de interés en 50 puntos básicos, tal y como esperaba el mercado, pero su presidente, Jerome Powell, afirmó que el banco central estadounidense realizará más subidas de las tasas de interés el año que viene, a pesar de los crecientes temores de recesión.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación y un depósito de valor seguro en tiempos de incertidumbre, el aumento de las tasas eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Por su parte, India subió a última hora del jueves los precios básicos de importación del oro y la plata. India es el mayor importador mundial de plata y el segundo mayor consumidor de oro.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2% a US$ 22.60 la onza, y acumulaba un descenso del 3.8% en lo que va de semana, mientras que el platino perdía un 1.5% a US$ 991.59 y el paladio bajaba un 0.1% a US$ 1,790.36, tras ceder más de un 8% en la sesión anterior, y se encaminaba a su mayor caída semanal en dos meses.

