Los precios del oro caían levemente el miércoles, debido a que una remontada récord de los mercados bursátiles globales contrarrestaba el respaldo que recibía el lingote por un dólar más débil y datos que mostraron una aceleración de la inflación en Estados Unidos.

A las 10:13 GMT, el oro al contado perdía un 0.1% a US$ 1,743 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2% a US$ 1,743.90.

“El oro reaccionó positivamente a los datos de inflación de Estados Unidos, porque los rendimientos de los bonos bajaron y el dólar también se debilitó, y eso sin duda le da soporte al oro”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

Sin embargo, agregó, las acciones globales en máximos récord son “una señal de un alto apetito por el riesgo (...) Los inversores están buscando otras posibilidades en las que invertir además del oro, donde puedan encontrar mayores rendimientos”.

El lingote subió hasta un 0.9% el martes después de que los precios al consumidor de Estados Unidos registraron su mayor alza en más de 8 años y medio en marzo. El oro a menudo se considera una protección contra la inflación.

El dólar estadounidense caía, lo que hacía que el oro fuera más barato para los tenedores de otras monedas. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia se recuperaban ligeramente, aumentando el costo de oportunidad de tener oro.

El lingote también era respaldado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, quien dijo que la Fed no retirará su financiamiento aún cuando la economía de Estados Unidos podría expandirse entre un 5% y un 6% este año.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba plana a US$ 25.32 la onza y el paladio perdía un 0.1% a US$ 2,686.67. El platino ganaba un 1.7% a US$ 1,176.06.