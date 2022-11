Los precios del oro subían el miércoles ante el debilitamiento del dólar, pero se mantenían en un rango estrecho, mientras los inversores se mostraban reacios a hacer grandes apuestas antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés más tarde en el día.

El oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,653.76 por onza a las 09:17 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5% a US$ 1,657.00.

La Fed publicará su declaración de política monetaria a las 18:00 GMT y se espera que suba la tasa de interés de referencia a un día en 75 puntos básicos, el cuarto aumento consecutivo.

Los operadores estarán atentos a los comentarios de la Fed sobre las futuras subidas de tasas en medio del creciente optimismo en torno a que el banco central estadounidense desacelerará las subidas de tasas a partir de diciembre.

El índice dólar bajaba un 0.2%, lo que hacía que el oro sea menos caro para los inversores extranjeros.

Datos del martes mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en septiembre, lo que pone de manifiesto la resistencia del mercado laboral.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.2%, a US$ 19.68 por onza, tras haber alcanzado el martes un máximo de tres semanas. El platino subía un 1.1%, a US$ 953.20, y el paladio sumaba un 1.4%, a US$ 1.907.

Con información de Reuters