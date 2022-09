Los precios del oro recortaban sus pérdidas el jueves, ya que el dólar retrocedía desde sus máximos de dos décadas, aunque los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las declaraciones de la Reserva Federal sobre futuras subidas de tasas presionaban al lingote.

El oro al contado perdía un 0.2% a US$ 1,670.40 por onza a las 09:26 GMT, después de haber caído hasta un 1% en la sesión en Asia.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,678.70.

“El aumento de los rendimientos en Estados Unidos sigue presionando a los precios del oro. A menos que los rendimientos empiecen a bajar de repente y el dólar comience a debilitarse, probablemente no veremos precios del oro significativamente más altos”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets.

“La Fed empezó a subir las tasas a partir de marzo y el oro ha tenido básicamente una tendencia a la baja desde entonces, y si la Fed sigue subiendo, el oro seguirá bajando”, añadió.

La Fed subió las tasas de interés en 75 puntos básicos el miércoles por tercera vez consecutiva y señaló que se producirán más subidas para controlar la creciente inflación.

El aumento de las tasas resta atractivo al oro, que no rinde intereses. El precio del oro ha caído casi un 20% desde que superó la marca clave de US$ 2,000 por onza en marzo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se acercan a su nivel más alto desde 2011, lo que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Dando un respiro al oro, el dólar caía un 0.6% tras alcanzar un nuevo máximo de dos décadas frente a seis monedas rivales, lo que hacía que el lingote que cotiza en el billete verde fuera menos caro para los compradores que tienen otras divisas.

“El rápido ritmo de las subidas va a pesar sin duda sobre los precios del oro, pero finalmente las preocupaciones sobre el crecimiento y la recesión pasarán a primer plano y llevarán a un renovado interés de compra en el oro a niveles más bajos”, sostuvo Sugandha Sachdeva, vicepresidente de investigación de materias primas y divisas de Religare Broking.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba estable en US$ 19.60 por onza, el platino bajaba un 0.4% a US$ 903.90 y el paladio caía un 0.2% a US$ 2,150.02.

Con información de Reuters