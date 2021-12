El precio del oro subía el miércoles debido a que las preocupaciones persistentes por la variante ómicron del coronavirus ayudaban al lingote a recuperar algunas pérdidas de la última sesión impulsadas por la postura aparentemente agresiva del jefe de la Reserva Federal.

A las 10:17 GMT, el oro al contado ganaba un 0.6% a US$ 1,784 la onza, tras llegar a caer un 0.9% el martes, después de que Jerome Powell dijo que la Fed discutirá si finalizar las compras de bonos antes de lo previsto en su reunión de diciembre.

Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4% a US$ 1,783,90.

La reducción de estímulos y las alzas de las tasas de interés tienden a impulsar el rendimiento de los bonos gubernamentales, elevando el costo de oportunidad del oro, que no devenga intereses.

Por su parte, Estados Unidos impuso normas más estrictas de test de COVID-19 para los viajeros aéreos, y más países endurecieron sus fronteras en medio de la incertidumbre sobre la nueva variante.

En otros mercados preciosos, la plata al contado subía un 0.4% a US$ 22,88 la onza; el platino ganaba un 22% a US$ 954,40; y el paladio mejoraba un 1.8% a US$ 1,768.70.

Con información de Reuters.

