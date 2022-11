Los precios del oro operaban planos el jueves, ya que los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían dar pistas sobre nuevas alzas de tasas de interés, mientras se seguían evaluando las elecciones de mitad de mandato en el país.

A las 09:39 GMT, el oro al contado cotizaba estable a US$ 1,708.11 por onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.2%, a US$ 1,709.60.

“La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones ha ofrecido cierto apoyo al metal de refugio; por otro lado, la publicación del IPC probablemente proporcionará más claridad sobre el ritmo de subida de tasas de la Fed”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos correspondiente a octubre se publicará a las 13:30 GMT. Los economistas esperan que la inflación subyacente disminuya tanto en términos mensuales como anuales.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, es muy sensible a las alzas de tasas, ya que aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.4%, a US$ 21.09; el platino mejoraba un 0.7%, a US$ 992.75; y el paladio bajaba un 0.5%, a US$ 1,856.25.

Con información de Reuters