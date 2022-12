Los precios del oro se consolidaban en un rango estrecho el jueves, mientras los inversores se mostraban cautos a la espera de los datos económicos estadounidenses que se publicarán a lo largo del día y que podrían influir en el calendario de subidas de tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado apenas variaba a US$ 1,815.36 por onza a las 09:30 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense se mantenían estables en US$ 1,824.10.

Aunque el oro parece estar bien asentado por ahora, hay que tener cierta cautela con él y es difícil que siga subiendo significativamente desde sus niveles actuales, afirmó Rupert Rowling, analista de Kinesis Money.

“Por tanto, bastarían uno o dos datos decepcionantes para que el oro volviera a desplomarse”, añadió.

El oro ha subido unos US$ 200 desde que cayó a mínimos de más de dos años a finales de septiembre, cuando las expectativas de una subida más lenta de las tasas por parte de la Reserva Federal redujeron el encanto del dólar.

A las 13:30 GMT se publicarán los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo. Además, el viernes se publicarán los datos del gasto en consumo personal (PCE).

El índice dólar se debilitaba, lo que abarataba los metales preciosos para los tenedores de otras divisas.

Las autoridades del Banco Central Europeo, Luis de Guindos y Yannis Stournaras, se unieron al coro de banqueros centrales de la zona euro que apoyan más subidas de las tasas de interés al ritmo de la subida de la semana pasada para controlar la inflación.

Aunque los lingotes se consideran una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas de interés reduce su atractivo.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.8% a US$ 23.79 la onza, el platino subía un 0.1% a US$ 999.47 y el paladio ganaba un 1.7% a US$ 1,721.21.

Con información de Reuters