Los precios del oro operaban el lunes en su nivel más bajo en dos años y medio, lastrados por la fortaleza del dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense en medio de la postura agresiva de la Reserva Federal sobre la subida de las tasas de interés.

A las 09:39 GMT, el oro al contado cotizaba plano a US$ 1,643.80 por onza, tras haberse desplomado un 1% en la sesión asiática, hasta su mínimo desde abril de 2020 de US$ 1,626.41.

“Tenemos la fortaleza del dólar y un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que normalmente empujarían al oro a la baja. Sin embargo, en términos generales, el oro no lo está haciendo tan mal tal y como están las cosas”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El índice dólar tocaba un nuevo máximo desde 2002, impulsado por la caída de la libra esterlina, lo que encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

El precio del oro ha caído más de US$ 400, es decir, más de un 20%, desde que superó el nivel clave de los US$ 2,000 por onza en marzo, cuando los principales bancos centrales subieron las tasas de forma acusada para frenar la creciente inflación.

El aumento de las tasas reduce el atractivo de lingote, que no devenga intereses, al tiempo que refuerza al dólar y el rendimiento de los bonos.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 1% a US$ 18.64 por onza, tras tocar un mínimo de más de dos semanas más temprano en la sesión; el platino subía un 0.2% a US$ 855.92; y el paladio ganaba un 0.6% a US$ 2,080.22.

