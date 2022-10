El precio del oro bajaba el jueves y el dólar subía, mientras los inversores esperan datos económicos en medio de las expectativas de que la Reserva Federal ralentice su ritmo de subida de tasas de interés después de noviembre.

A las 09:52 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,662.79 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos también caían un 0.1%, a US$ 1,666.70.

“El oro parece estar sufriendo un cambio subyacente en el sentimiento debido a la incertidumbre económica, y en este caso también contará más lo que diga el Banco Central Europeo que lo que haga”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX.

El BCE ya ha subido las tasas al ritmo más rápido de la historia y se espera que vuelva a hacerlo el jueves para luchar contra la aceleración de la inflación.

Sin embargo, “ya se espera que la reunión (de la Fed) de noviembre dé 75 puntos básicos y es probable que en diciembre haga lo mismo”, dijo O’Connell, añadiendo que “esta charla sobre un giro temprano es prematura”.

Los inversores estarán atentos a la decisión política del BCE, que se conocerá más tarde, y a las estimaciones adelantadas del PIB del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Mientras tanto, el índice dólar ganaba un 0.3%, lo que hace que el lingote sea menos atractivo para los compradores extranjeros. El oro también compite con el dólar como depósito de valor seguro.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1.5%, a US$ 19.32 por onza; el platino bajaba un 0.8%, a US$ 943.43; y el paladio operaba con escasos cambios a US$ 1,962.41.

Con información de Reuters