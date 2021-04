Los precios del oro caían levemente el martes, lastrados por un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque un dólar más débil limitaba las pérdidas y mantenía al lingote cerca del máximo de siete semanas que tocó en la sesión previa.

A las 09:45 (GMT), el oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,766.65 la onza, luego de alcanzar los US$ 1,789.77 el lunes, su mayor nivel desde el 25 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio cedían un 0.16% a US$ 1,767.70 la onza.

“El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ha vuelto a subir y eso pesa sobre el oro. Está compensando el efecto positivo de la debilidad del dólar estadounidense”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía sobre un 1.6% después de que tocó un mínimo de cinco semanas la semana pasada, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

El oro, también considerado una cobertura contra la inflación, ha perdido más del 6% este año debido a que los rendimientos más altos han opacado el atractivo del metal dorado. Los lingotes subieron un 25% el año pasado.

Un dólar más débil ha ofrecido cierto apoyo al oro. El índice del dólar casi siete semanas frente a sus rivales, haciendo que el oro sea menos costoso para los tenedores de otras monedas.

El oro ganó un 1.9% la semana pasada, su mayor alza desde mediados de diciembre, pero su incapacidad para superar el nivel de resistencia de US$ 1.785 podría llevarlo de regreso a un rango de US$ 1,744 a US$ 1,758 por onza, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Las acciones globales se alejaban aún más desde máximos históricos el martes, ya que los elevados rendimientos de los bonos soberanos y el aumento de los casos de COVID-19 en el mundo hacían que los inversores se cuestionaran las elevadas cotizaciones bursátiles.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.05% a US$ 25.82 la onza, el paladio bajaba un 1% a US$ 2,784.11 y el platino perdía un 0.49% a US$ 1,200.32.