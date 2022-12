Los precios del oro bajaban más de un 1% el jueves, tocando su nivel más bajo en una semana, ante el fortalecimiento del dólar después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció tasas de interés más altas durante un periodo más largo.

A las 09:48 GMT, el oro al contado bajaba un 1.6%, a US$ 1,777.56 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 1.7%, a US$ 1,787.60.

“El tono de la Fed en cuanto a la subida de tasas fue más agresivo de lo que esperaban algunos actores del mercado, y eso asustó al oro”, dijo el analista independiente Ross Norman. “Así que, de nuevo, estamos viendo movimientos algo exagerados, pero el asunto general es que el dólar y las tasas de interés están subiendo, y eso es un viento en contra para el oro”.

La Fed elevó las tasas en medio punto porcentual el miércoles y proyectó al menos 75 puntos básicos adicionales de aumento en los costos de endeudamiento para fines de 2023.

El oro suele considerarse tradicionalmente como una cobertura contra la inflación, pero unas tasas más altas reducen el atractivo del lingote, al aumentar el costo de oportunidad de mantener el metal dorado, que no devenga intereses.

El dólar ganaba un 0.7% frente a una cesta de seis destacadas monedas, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

La atención se centra ahora en las decisiones de aumentos de tasas del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que se conocerán más tarde en el día. Se espera que ambos aumenten las tasas en 50 puntos básicos.

En otros metales preciosos, la plata se desplomaba un 3.5%, a US$ 23.07 la onza; el platino perdía un 2.1%, a US$ 1,007.75; y el paladio restaba un 1.5%, a US$ 1,888.20.

Con información de Reuters