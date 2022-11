Los precios del oro caían por cuarta sesión consecutiva el lunes debido a la fortaleza del dólar, y a que la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos empañaba las perspectivas del lingote, que no rinde intereses.

El oro al contado perdía un 0.6%, a 1,739.31 US$ por onza a las 0931 GMT, después de haber alcanzado su nivel más bajo desde el 10 de noviembre, a US$ 1,738.35. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.7%, a US$ 1,742.

El analista de UBS, Giovanni Staunovo, señaló que uno de los principales factores que influyen en el precio del oro son las tasas de interés reales de Estados Unidos, y que el metal está tomando nota de la subida de los tipos nominales que se avecina, así como de la fortaleza del dólar.

El lingote cayó un 1.2% la semana pasada, su peor semana desde la que terminó el 14 de octubre.

El dólar subía un 0.8%, encareciendo el lingote, que cotiza en el billete verde, para los compradores extranjeros.

Los inversores seguirán de cerca las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, y los participantes en el mercado prevén una subida de las tasas de interés de medio punto en diciembre tras los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

El aumento de las tasas de interés le resta atractivo al oro, tradicionalmente una cobertura contra la inflación, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no producen intereses.

Los inversores también están atentos a las consecuencias económicas de las nuevas restricciones del COVID-19 en China, principal consumidor de lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1.3% a US$ 20.63 la onza, el platino cedía un 1.3% a US$ 964 y el paladio bajaba un 2.5% a US$ 1,888.12.

