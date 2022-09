Los precios del oro retrocedían el lunes, volviendo a cerca de los mínimos de 29 meses del viernes, mientras el dólar y los rendimientos del Tesoro subían por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba fuertemente las tasas de interés cuando se reúna esta semana.

El oro al contado caía un 0.7% a US$ 1,663.55 la onza a las 14:11 GMT, manteniéndose por encima de un mínimo desde abril de 2020 del viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,673.50.

“(El oro) sigue rondando sus mínimos y una gran parte de esto es la anticipación del anuncio de la Fed el miércoles”, dijo Daniel Pavilonis, estratega senior de mercado de RJO Futures, que añadió que los mayores rendimientos del Tesoro también estaban presionando los precios.

Se espera que la Fed, al término de su reunión de política monetaria de dos días, suba las tasas de interés 75 puntos básicos para combatir la inflación persistentemente elevada, y los mercados ven incluso un 20% de probabilidad de un alza de 100 puntos básicos.

La preocupación por el aumento de la inflación también ha llevado a otros bancos centrales a endurecer su política monetaria.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas de interés eleva el costo de oportunidad de poseer lingotes de rendimiento cero.

El dólar se mantenía cerca de sus máximos de dos décadas, lo que encarece el oro para los compradores extranjeros.

El rendimiento de los papeles del Tesoro estadounidense a 10 años subía a su nivel más alto en más de 11 años.

En tanto, la plata perdía un 1.1% a US$ 19.35 la onza, el platino caía un 0.3% a US$ 904.66, y el paladio bajaba un 0.8% a US$ 2,118.20.

El mercado de oro de Londres -el mayor centro de comercio de oro físico del mundo- estuvo cerrado por el funeral de la reina Isabel, lo que limitó el volumen de operaciones del lunes.

Con información de Reuters