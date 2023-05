El precio del oro caía el jueves, ya que los indicios de que podría alcanzarse un acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos reducían su atractivo como refugio, mientras que las expectativas de una pronta reducción de las tasas de interés también restaban brillo al metal dorado.

A las 11:06 GMT, el oro al contado caía un 0.3% a US$ 1,976.09 por onza, tras desplomarse hasta los US$ 1,971.99, su nivel más bajo desde el 21 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,979.50.

Los comentarios de la Reserva Federal en su intento de frenar la inflación han pesado sobre el oro, con un fortalecimiento del índice dólar, dijo el analista independiente Ross Norman.

LEA TAMBIÉN: Hudbay reafirma proyecciones de producción de metales y anuncia nuevas actividades de exploración

“El hecho de que el oro no haya podido mantener el soporte técnico de la media móvil de 50 días probablemente provocará nuevas pruebas a la baja”, añadió.

Los operadores han reducido las expectativas de recortes de las tasas este año y ven un 27.3% de posibilidades de que la Fed suba los tipos en junio, frente a casi cero la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME. Los lingotes, que no devengan intereses, pierden atractivo en un entorno de tasas elevadas.

El índice dólar se mantenía cerca de máximos de siete semanas, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

El atractivo del oro se vio aún más mermado después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el congresista republicano Kevin McCarthy subrayaran el miércoles su determinación de alcanzar un acuerdo para elevar el techo de deuda del Gobierno federal, fijado en US$ 31.4 billones.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 1% a US$ 23.48 la onza, el platino subía un 0.3%, a US$ 1,071.46, y el paladio cedía un 1% a US$ 1,472.34.

Con información de Reuters

