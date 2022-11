Los precios del oro bajaban el viernes, ya que el dólar recuperaba algo de terreno, pero las expectativas de subidas menos agresivas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal hacían que el lingote se encaminara a cerrar la semana con una pequeña ganancia.

A las 1044 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,753.06 por onza, tras tocar un máximo de una semana y acumulando un avance semanal del 0.2%. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.5%, a US$ 1,753.80.

El dólar avanzaba un 0.1%, encareciendo el oro para los compradores extranjeros. Sin embargo, la divisa se encaminaba a una pérdida semanal.

Las minutas de la reunión de la Fed de noviembre dieron un impulso adicional al oro, lo que le permitiría seguir avanzando si los datos lo permiten, dijo Craig Erlam, de OANDA. El metal dorado parece haberse estabilizado en algún lugar de este rango reciente que ha establecido entre US$ 1,730 y US$ 1,780, añadió.

Las elevadas tasas de este año han frenado el tradicional estatus del oro como cobertura contra la inflación y otras incertidumbres.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.7%, a US$ 21.35, aunque acumula un alza del 2.1% en la semana; el platino al contado cedía un 0.1%, a US$ 986.88 dólares; y el paladio restaba un 0.3%, a US$ 1,875.13, dirigiéndose a una pérdida semanal.

