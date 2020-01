El precio del oro mejoraba el miércoles, tras caer un 1% en la víspera por las preocupaciones en torno al impacto económico del brote de coronavirus en China, mientras los inversores esperaban la decisión de política que anunciará la Reserva Federal (Fed) al término de su encuentro de dos días.

A las 0807 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,568.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2%, a US$ 1,567.10.

El virus ha causado pánico en los mercados ante su rápida propagación y lo poco que se conoce de él. Hasta el momento se ha cobrado 132 vidas y ha infectado a casi 6,000 personas en China.

“Es probable que [el virus chino] genere un problema más adelante, ya que muchas industrias están cerrando durante varios días”, dijo Kunal Shah, de Nirmal Bang Commodities en Mumbai. “En este escenario, la actividad manufacturera puede verse más obstaculizada y debería sentirse un impacto en el crecimiento general del PBI (de China).”

El lingote es considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica y política.

Si la crisis sigue su escalada, los precios del oro podrían romper el nivel de los US$ 1,600 la onza, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercados de OANDA.

Los inversores estaban a la espera del comunicado de política monetaria que hará público la Fed a las 19:00 GMT, que se espera deje estables las tasas de interés. Los tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.5%, a US$ 2,301.40 la onza; el platino mejoraba un 0.4%, a US$ 989.05; y la plata subía un 0.3%, a US$ 17.48, tras tocar su mínimo desde el 23 de diciembre, a US$ 17.35.