El oro comenzó el nuevo año con buen pie, tras cerrar el volátil 2022 prácticamente sin cambios, y sus precios alcanzaban máximos de más de seis meses el martes, mientras los inversores se preparaban para conocer las últimas minutas de política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 0.8% a US$ 1,838.54 la onza a las 10:00 GMT, luego de tocar máximos no vistos desde el 17 de junio del año pasado. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 1% a US$ 1,844.70.

El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía a mínimos de sesión, reduciendo el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

La atención del mercado se centra ahora en las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de diciembre, que se publicarán el miércoles, y en otros datos económicos previstos para esta semana.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la incertidumbre económica, tiende a perder atractivo en un entorno de tasas de interés más altas.

El lingote registró una pequeña pérdida anual en 2022, ya que las políticas de línea dura de la Reserva Federal alimentaron un repunte del dólar que puso en entredicho el papel del metal precioso como refugio seguro.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.6% a US$ 24.37 la onza, el platino sumaba un 1.4% a US$ 1,083.98 y el paladio avanzaba un 0.6% a US$

1,805.01.

Con información de Reuters