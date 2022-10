El precio del dólar estadounidense en Perú abrió a la baja el martes, en un mercado con la mirada puesta en la participación de varios funcionarios de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en distintos actos públicos, en busca de nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria.

El tipo de cambio opera en S/ 3.956 por dólar, un retroceso de 0.10% frente al cierre del lunes de S/ 3.960, de acuerdo a la agencia Bloomberg.

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 0.78% en comparación con la última cotización de 2021, en S/ 3.991.

A las 9:35 a.m., en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.963 y se vende a S/ 3.969, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Según Reuters, a nivel global, el dólar caía el martes, mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense frenaba su incesante ascenso, lo que suponía un breve alivio para los mercados de acciones y ayudaba al euro, en particular, a alejarse de mínimos de varios años.

El euro subía un 0.67% a US$ 0.9889, una recuperación moderada desde el mínimo de 20 años de US$ 0.9528 tocado el 26 de setiembre, mientras que la libra esterlina avanzaba a US$ 1,1337 desde un mínimo histórico de US$ 1,0327 tocado también el 26 de setiembre.

“El retroceso del dólar coincidió con una fuerte corrección a la baja de los rendimientos en Estados Unidos”, dijeron analistas de MUFG en una nota a los clientes, añadiendo que ambos movimientos “trajeron un alivio muy necesario para los activos de riesgo y las monedas de alta beta”.