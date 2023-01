Los precios del cobre superaron los US$ 9,000 la tonelada el miércoles por primera vez desde junio, ante la esperanza de que la demanda china se recupere después de que el país eliminó sus restricciones por el COVID-19.

También ayudaba la debilidad del dólar, que ha caído a un mínimo de siete meses debido a las expectativas de que las tasas de interés de Estados Unidos pronto dejarán de subir, lo que hará que los metales cotizados en la divisa estadounidense sean más asequibles para los compradores con otras monedas.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.1% a US$ 9,013.50 la tonelada a las 11:50 GMT, su quinta ganancia diaria consecutiva.

El metal utilizado en la energía y la construcción ha aumentado alrededor de un 8% este año.

El cobre cayó bruscamente a mediados de 2022 a medida que la economía mundial se desaceleraba, las tasas de interés aumentaban y el dólar se fortalecía.

El retiro de China de su política de cero COVID-19 ha provocado un gran aumento en las infecciones, pero los inversores esperan que aumente la demanda de metales durante el año.

“Parece que la ola de COVID (en China) ya ha alcanzado su punto máximo y que podríamos ver un rápido repunte en la actividad a partir de ahora”, dijo Caroline Bain, analista de Capital Economics.

Pero afirmó que es poco probable que la demanda de metales se recupere con tanta fuerza como la demanda de energía, que el mercado del cobre estaría bien abastecido en 2023 y que los precios podrían haber subido demasiado rápido.

Sin embargo, los analistas del Instituto de Investigación Económica Minmetals dijeron que una ruptura sólida por encima de la resistencia de alrededor de US$ 8,600-US$ 9,000 puede hacer que los precios suban a US$ 11,000 la tonelada.

Datos de esta semana mostraron que los nuevos préstamos bancarios en China aumentaron inesperadamente el mes pasado, y el banco central incrementó la inyección de liquidez el miércoles.

Por el lado de la oferta, se profundizó una disputa en Panamá cuando el Gobierno decidió que First Quantum Minerals Ltd detuviera las operaciones en una mina de cobre.

El aluminio en la LME subía un 1% a US$ 2,488.50 la tonelada, el zinc ganaba un 0.7% a US$ 3,181.50 , el níquel sumaba un 1.7% a US$ 27,925, el plomo caía un 0.3% a US$ 2,193, y el estaño avanzaba un 3.1% a US$ 26,650.

Con información de Reuters