Los precios del cobre subían el martes debido a que un dólar más débil provocaba la compra de fondos, aunque las ganancias eran limitadas por el aumento de los inventarios y el deterioro de las perspectivas de la demanda, especialmente en el principal consumidor, China.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.7% a US$ 7,563 la tonelada a las 10:10 GMT, en una sesión de pocas operaciones debido a un festivo en China. Los precios del metal, considerado un indicador del crecimiento económico, han caído un 30% desde que alcanzaron un máximo histórico en marzo.

El dólar caía después de que datos que mostraron que el sector manufacturero estadounidense se expandió a su ritmo más lento desde mayo de 2020 aumentaron la perspectiva de alzas menos agresivas de las tasas de interés en Estados Unidos.

Una moneda estadounidense más débil hace que los metales que cotizan en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda. Esta relación es utilizada por los fondos para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos.

En general, sin embargo, el dólar está cerca de su nivel más alto en 20 años, lo que pesará en la demanda junto con la debilidad del consumo a medida que las economías se desaceleran, lo que hará bajar los precios del cobre.

“Un dólar fuerte es un claro factor adverso”, dijo el analista de BNP Paribas David Wilson. “La demanda en China es un factor adverso en particular, debido principalmente al sector inmobiliario. Las autoridades chinas han introducido medidas para frenar el declive del sector inmobiliario sin mucho efecto”.

Los problemas del mercado inmobiliario chino se agravaron en agosto, con la caída de los precios de la vivienda, las ventas y la inversión, ya que el boicot hipotecario y las tensiones financieras sobre los constructores minaron aún más la confianza en el sector.

Las existencias de cobre en los almacenes homologados por la LME han aumentado casi un 35% desde el 15 de setiembre, situándose en 136,750 toneladas. Esta cifra sigue siendo baja en comparación con los estándares históricos, pero los operadores esperan más entregas debido a la elevada prima del metal al contado sobre el contrato a tres meses .

Entre otros metales industriales, el aluminio trepaba un 2.5% a US$ 2,276 la tonelada, el zinc ganaba un 0.7% a US$ 2,980, el plomo subía un 0.8% a US$ 1,876, el estaño avanzaba un 1.1% a US$ 20,290 y el níquel sumaba un 0.7% a US$ 21,415.

Con información de Reuters