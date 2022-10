Los precios del aluminio caían el lunes debido a que las grandes entregas a los almacenes autorizados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) provocaban una liquidación, mientras que el cobre se veía apoyado por un dólar más bajo pese a las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor, China.

A las 11:00 GMT, el aluminio de referencia en la LME bajaba un 3% a US$ 2,237 la tonelada, mientras que el cobre ganaba un 0.5% a US$ 7,579.

Las existencias de aluminio en los almacenes de la LME aumentaron en 65,825 toneladas, hasta las 433,025, el viernes.

“Hubo un gran salto en los inventarios (de aluminio). Algunos piensan que parte de eso será ruso”, dijo un comerciante de metales. “Para el cobre, la clave está en China, que no parece muy saludable en este momento”.

Los consumidores rehúyen el aluminio de origen ruso, lo que ha alimentado el temor de que se introduzca en el sistema de la LME y distorsione los precios.

Por otra parte, el descenso del dólar, que abarata los metales para los tenedores de otras divisas, contribuía a impulsar el cobre, al igual que la caída de las existencias en los almacenes de la LME, según los operadores.

En otros metales básicos, el zinc bajaba un 2.1% a US$ 2,878; el plomo perdía un 1% a US$ 2,019; el estaño caía un 0.1% a US$ 19,900; y el níquel cedía un 0.1% a US$ 21,745.

Con información de Reuters