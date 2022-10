Los precios del cobre subían el lunes, pero las malas perspectivas de la demanda, sobre todo en China, el principal consumidor del metal, las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos, la fortaleza del dólar y el aumento de los inventarios pesaban en la confianza.

Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME, de 143,775 toneladas el viernes, han aumentado un 40% desde el 15 de setiembre.

Sin embargo, la preocupación por la disponibilidad de cobre en el sistema de la LME ha resurgido debido al aumento de la cancelación de órdenes de compra metal destinado a la entrega a un 8.4% de las existencias totales, frente al 4.8% del jueves.

Esto, según los operadores, está detrás del aumento del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), que a las 09:50 GMT subía un 1.4% a US$ 7,561 la tonelada.

China ha intentado activamente estimular la economía, pero los datos económicos siguen mostrando una desaceleración del crecimiento. Los sondeos a los directores de compras (PMI) del sector manufacturero también muestran una contracción más rápida de lo esperado.

El informe sobre el empleo en Estados Unidos de setiembre mostró un aumento de más de un cuarto de millón de puestos de trabajo, una caída de la tasa de desempleo y un crecimiento salarial continuo y saludable.

Los operadores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal subiría las tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva en su reunión del 1 y 2 de noviembre. Esto ha impulsado el índice dólar hacia los máximos de 20 años registrados el mes pasado.

Una moneda estadounidense más fuerte hace que las materias primas que cotizan en dólares sean más caras para los tenedores de otras divisas, lo que pesaría en la demanda.

Entre otros metales industriales, el plomo bajaba un 1.1% a US$ 2,048, el aluminio caía un 0.8% a US$ 2,280, el zinc operaba con pocos cambios a US$ 2,991, el estaño ganaba un 2.7% a US$ 19,950 y el níquel cedía un 0.2% a US$ 22,445 la tonelada.

Con información de Reuters