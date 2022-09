Los precios del cobre caían el viernes a su nivel más bajo en casi dos meses debido a la fortaleza del dólar y al temor de que la demanda de metales se vea afectada por la recesión tras nuevas subidas de las tasas de interés.

A las 10:00 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 3.2% a US$ 7,430 la tonelada, tocando su mínimo desde el 25 de julio.

“Las perspectivas macroeconómicas están afectando mucho a los metales industriales. La principal preocupación es que los bancos centrales permitan que la economía entre en recesión en un intento por controlar la inflación”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

Ahora que el cobre ha caído por debajo de los US$ 7,475 la tonelada, los operadores se fijarán en el mínimo de 20 meses de US$ 6,955 tocado el 15 de julio, añadió.

Otros activos de riesgo se veían arrastrados por la carrera de ventas, en un momento en que las bolsas tocaban mínimos de dos años después de que los inversores se dieron cuenta de que las agresivas subidas de tasas en Estados Unidos continuarán probablemente más tiempo del previsto.

El índice dólar alcanzaba su nivel más alto en dos décadas, encareciendo las materias primas tasadas en el billete verde a los compradores que utilizan otras divisas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME perdía un 1.9% a US$ 2,186 la tonelada; el zinc bajaba un 2% a US$ 3,045; el plomo cedía un 0.9% a US$ 1,835; el níquel restaba un 3.6% a US$ 23,675; y el estaño caía un 2.7% a US$ 21,070.

