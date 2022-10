Los precios del cobre caían el martes, presionados por la decepción de los inversores ante el hecho de que China no haya suavizado su estricta política de COVID-19, mientras que la desaceleración económica mundial está frenando la demanda de metales.

A las 10:20 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 1.3% a US$ 7,462 la tonelada. El metal rojo ha perdido un 30% desde que tocó un máximo histórico en marzo, pero se ha mantenido en un rango de entre US$ 7,200 y US$ 8,000 desde finales de agosto.

“Los vientos en contra siguen aumentando. Los mercados tienen mucho que afrontar en los próximos meses y hoy el dólar está más fuerte, lo que supone un viento en contra adicional”, dijo el consultor independiente Robin Bhar.

“El mercado estaba buscando alguna aportación positiva y hasta ahora no ha venido de China, ya que no se ha mencionado un alejamiento de la estrategia de cero COVID”, agregó.

El presidente chino, Xi Jinping, reiteró la validez de la política de cero COVID en el Congreso del Partido Comunista. Algunos actores del mercado esperaban que Pekín suavizara sus restricciones, que incluyen confinamientos.

El contrato del cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) cerró un 0.9% más bajo, a 62.650 yuanes (US$ 8,714.82) la tonelada.

Las nuevas entradas de aluminio en los almacenes de la LME pesaban sobre los precios, que perdían un 0.8% a US$ 2,211.50 la tonelada. Los inventarios de aluminio de la LME se han disparado un 46% este mes, según datos de la LME.

En otros metales básicos, el níquel en la LME ganaba un 0.2% a US$ 21,575 la tonelada; el estaño subía un 0.5% a US$ 19,740; el zinc bajaba un 0.1% a US$ 2,864.50; y el plomo cedía un 0.1% a US$ 2,024.50.

