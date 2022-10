Los precios del cobre retrocedían el miércoles después de haber tocado un máximo de casi dos semanas debido al fortalecimiento del dólar y a la persistente preocupación de que las subidas de tasas de los bancos centrales afecten a la demanda de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.3% a US$ 7,620 la tonelada a las 10:30 GMT después de haber tocado un máximo de US$ 7,788, su cota más alta desde el 22 de setiembre.

“El telón de fondo sigue siendo sombrío. La Reserva Federal sigue decidida a combatir la inflación y la economía china consumidora de la mitad de las materias primas del mundo sigue teniendo problemas”, dijo Tom Price, jefe de estrategia de materias primas de Liberum.

El cobre se disparó un 2.8% el martes y otros activos de riesgo, como las acciones, también subieron por la esperanza de que los bancos centrales puedan desacelerar el ritmo de endurecimiento monetario, pero Price dijo que era un optimismo equivocado.

“Durante más de un año, la Fed no se ha movido de su objetivo de frenar la inflación. Su mensaje de línea dura nunca ha cambiado. Y sin embargo, el mercado sigue esperando que haya algún tipo de cambio o alivio”, añadió.

Price prevé que la mayoría de los precios de los metales básicos bajen entre un 10% y un 30% más en los próximos 12 meses.

En el mercado pesaba la fortaleza del índice dólar, que encarece las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense para los compradores que utilizan otras divisas.

También perjudicó al cobre la noticia de un posible acuerdo laboral en un proceso de mediación obligatorio para evitar una huelga en la mina de cobre Los Pelambres de Antofagasta Minerals.

El plomo de la LME se apartaba de la tendencia a la baja y subía un 0.8% a US$ 1,951.50 la tonelada, debido a la preocupación por la escasez de oferta, después de que Nyrstar sostuvo el martes que iba a cerrar su fundición de plomo de Port Pirie, en Australia, durante 55 días.

Entre otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.8% a US$ 2,330 la tonelada, el zinc caía un 0.6% a US$ 3,030, el estaño bajaba un 0.4% a US$ 20,130, pero el níquel ganaba un 1.2% a US$ 22,325.

Con información de Reuters