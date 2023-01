El cobre extendía su remontada el miércoles y alcanzaba su nivel más alto desde junio, ya que los especuladores apostaban a que los bajos inventarios y el aumento de la demanda china elevarán los precios.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1.8% a US$ 9,435 la tonelada a las 11:47 GMT, tras haber alcanzado los US$ 9,481.

Los precios del metal utilizado en el cableado eléctrico han subido un 13% este mes y más de un 35% desde el mínimo de US$ 6,955 que registraron en julio.

La demanda de cobre es débil en la actualidad y se prevé que siga siéndolo, ya que China se adentra en las vacaciones del Año Nuevo Lunar la semana que viene. Pero los inversores creen que el levantamiento por China de las restricciones impuestas por el COVID-19 permitirá a su economía recuperarse de la caída del año pasado.

Los depósitos aduaneros chinos y los almacenes registrados en la LME y las bolsas COMEX y Shanghai Futures contienen unas 285,000 toneladas de cobre, muy por debajo de los niveles habituales antes de la pandemia de coronavirus.

Los precios del cobre también se han visto favorecidos por la debilidad del dólar estadounidense, que ha caído un 11% desde septiembre frente a una cesta de seis divisas, lo que ha abaratado para muchos las materias primas que cotizan en el billete verde.

En tanto, la minera chilena Antofagasta dijo que su producción de cobre cayó un 10.4% en 2022 y una fuente dijo que las operaciones en la enorme mina de cobre Antapaccay en Perú estaban a capacidad “restringida”.

Entre otros metales industriales, el aluminio en la LME subía un 1.1% a US$ 2,647.50 la tonelada, el zinc ganaba un 2.3% a US$ 3,369, el níquel trepaba un 4.4% a US$ 27,855 y el estaño sumaba un 1.3% a US$ 28,785, en tanto, el plomo bajaba un 1.8% a US$ 2,185.50 la tonelada.

Con información de Reuters