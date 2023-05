Los precios del cobre subían el miércoles, respaldados por una toma de ganancias en posiciones cortas, después de tocar mínimos de cinco meses y medio debido al deterioro de las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor, el aumento de las existencias en los almacenes autorizados de la Bolsa de Metales de Londres (LME) y el alza del dólar.

El cobre referencial en la LME ganaba un 1% a US$ 8,207 la tonelada, en la rueda oficial. Los precios de este metal industrial, utilizado como indicador de la salud económica, alcanzaron antes los US$ 8,088.50, el nivel más bajo desde el 30 de noviembre.

“Hay cierta cobertura de posiciones cortas, pero el panorama de la demanda es débil”, dijo Robert Montefusco, corredor de Sucden Financial, añadiendo que los metales básicos estaban reaccionando a factores macroeconómicos como las tasas de interés estadounidenses y el dólar.

El último dato que reforzó las débiles perspectivas de los metales básicos fue la producción industrial de China, que aumentó un 5.6% en abril respecto al año anterior, por encima del 3.9% de marzo, pero por debajo del 10.9% previsto por el consenso.

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME, situadas en 86,625 toneladas, han aumentado un 70% en las últimas cuatro semanas, hasta su mayor nivel desde enero.

El riesgo de impago de la deuda estadounidense y compras de activos refugio, así como la reducción de las apuestas de los operadores sobre inminentes recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, impulsaban al dólar.

La subida de la divisa estadounidense encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras monedas, lo que reduciría la demanda.

En el mercado del aluminio, la atención se centró en una gran cantidad de “warrants” de la LME y en una posición corta que representa entre el 20 y el 29% del interés abierto, es decir, el número de contratos pendientes que vencen o se renuevan en el momento de la liquidación.

Las expectativas de que la posición corta tenga que cuadrarse han creado una prima para comprar aluminio mañana y venderlo pasado mañana, lo que se conoce como tom-next por sus siglas en inglés. La prima saltó a US$ 11.30 la tonelada el martes, la más alta desde el 14 de abril. Se ubicaba en US$ 8 .

El aluminio a tres meses subía un 0.6% a US$ 2,273, el zinc ganaba un 1.5% a US$ 2,530, el plomo sumaba un 0.7% a US$ 2,059, el estaño avanzaba un 1.1% a US$ 24,800, y el níquel ascendía un 1.2% a US$ 21,375.

Con información de Reuters

